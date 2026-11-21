Исчезновение документов и ярлыков с рабочего стола Windows не всегда означает удаление данных. Причиной может стать ошибка загрузки учётной записи, из-за которой система запускается с временным пользовательским профилем. Об этом сообщили журналисты Computer Bild Айесса Фишер и Андре Хезель.

При таком сбое пользователь видит пустой рабочий стол без привычных файлов и настроек. Однако документы могут оставаться в папке старого профиля на накопителе. Поэтому для начала стоит перезагрузить компьютер и попробовать снова войти в свою учётную запись.

Если проблема сохраняется, Microsoft рекомендует воспользоваться безопасным режимом. Перед выходом из временного профиля необходимо скопировать на внешний носитель все документы, которые создавались или редактировались после появления ошибки. Иначе эти изменения могут исчезнуть.

После запуска компьютера в безопасном режиме следует войти в исходный профиль, а затем перезагрузить Windows в стандартном режиме. Если файлы не появились, процедуру можно повторить несколько раз.

Журналисты также обращают внимание на другие проблемы, при которых помогает обычная перезагрузка компьютера. По данным издания MakeUseOf, она может восстановить работу звука, беспроводного интернета и подключённых устройств.

При этом перезапуск не решает аппаратные неисправности, проблемы с повреждёнными файлами и устойчивые сбои драйверов, сообщает "Самара Онлайн 24".