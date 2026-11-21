Ученые выяснили, как дофамин помогает мозгу формировать пищевые предпочтения. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что нейромедиатор связывает вкусовые ощущения с поступлением питательных веществ. Эти результаты также позволили подробнее рассмотреть механизмы обучения и формирования привычек.

В работе участвовали исследователи из разных стран, в том числе специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Эксперименты проводились на мышах. Питательные растворы вводили непосредственно в желудок, чтобы исключить влияние вкуса на реакцию организма. Ученые зафиксировали продолжительное выделение дофамина в передней части базолатерального миндалевидного тела, отвечающего за обучение и оценку значимости событий.

Когда исследователи блокировали этот нейронный механизм, животные продолжали принимать пищу, но переставали связывать новый вкус с полученными калориями. При искусственной стимуляции соответствующих нервных окончаний у мышей, наоборот, возникало предпочтение к определенному вкусу даже без питательного подкрепления.

Наблюдения с участием людей также подтвердили активность этой области мозга после употребления молочного коктейля и глюкозы. Однако причинную роль обнаруженного механизма удалось установить только в опытах на животных.

Невролог Марина Аникина считает, что способность мозга связывать вкусовые впечатления с результатом для организма позволяет менять пищевые предпочтения благодаря повторяющемуся опыту.

При этом специалисты предостерегают от упрощенного представления о дофамине как универсальном источнике мотивации. По словам психиатра Михаила Попова, нейромедиатор участвует в формировании желания действовать и оценке усилий, необходимых для достижения цели. Но прокрастинация и потеря интереса могут иметь совершенно другие причины.

Профессор МГУ Тамара Гордеева обращает внимание на значение личных ценностей, общения, признания и ощущения развития. Одного химического объяснения недостаточно, чтобы понять, почему человек выбирает ту или иную деятельность.

Для организации работы специалисты советуют формулировать конкретные задачи, разбивать большие проекты на небольшие шаги и сокращать количество отвлекающих факторов. Например, вместо общего намерения подготовить отчет можно поставить цель написать два абзаца за полчаса.

Также ученые не подтверждают эффективность популярного дофаминового детокса. Ограничение времени в социальных сетях и контроль уведомлений могут быть полезны благодаря изменению привычной среды, а не очищению организма от нейромедиатора.

Полноценный сон, физическая активность, общение и интересные занятия помогают поддерживать общее самочувствие. Если же апатия и потеря интереса к жизни сохраняются длительное время, специалисты рекомендуют обратиться к психиатру, сообщает "Самара Онлайн 24".