В Татарстане завершили дорожные работы, запланированные на 2026 год. Итоги реализации программ строительства и ремонта дорог подвели на совещании в Доме Правительства республики, где с докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В рамках проекта «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации обновили 19 объектов, включая улицу Хусаина Мавлютова в Приволжском районе Казани и дорогу Столбище – Атабаево – Карадули в Лаишевском районе. В Набережночелнинской агломерации работы провели на четырех объектах, в Нижнекамской – на трех.

Еще 43 объекта вошли в программу ремонта региональных и межмуниципальных дорог, среди них трассы Казань – Шемордан в Пестречинском районе и Арск – Тюлячи в Тюлячинском районе. Помимо этого, в республике продолжили обновлять улично-дорожную сеть, ремонтировать подъезды к фермам, детским оздоровительным лагерям и садовым товариществам, а также вести работы в рамках программы комплексного развития сельских территорий.