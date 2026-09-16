Хакеры получили доступ к аккаунту HBO Max на Reddit для ClickFix-рекламы

Злоумышленники получили доступ к официальному аккаунту HBO Max в Reddit и использовали его для публикации сотен поддельных, но реалистичных рекламных объявлений с приманкой ClickFix. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на исследователей безопасности. Тем, кто за последнюю неделю кликал по рекламе HBO Max на Reddit, стоит проверить устройства на вредоносное ПО.

ClickFix в 2026 году стал одной из быстрорастущих киберугроз: раньше такие схемы встречались редко и были рассчитаны на людей, ищущих быстрые технические решения, а теперь превратились в масштабную международную кампанию по взлому компьютеров. Злоумышленники действуют через поддельные сайты или легитимные ресурсы, которые были взломаны; на страницах показывается сообщение, похожее на CAPTCHA или галочку «я не робот». После клика появляется запрос пройти «проверку», и человеку предлагают скопировать строку текста и вставить её в командную строку Windows или Terminal на Mac, после чего нажатие Enter мгновенно и незаметно устанавливает вредоносное ПО для кражи паролей, доступа к аккаунтам и криптокошелкам.

В последней кампании ClickFix хакеры размещали фальшивую рекламу на Reddit со ссылкой на страницу, похожую на HBO Max, но содержащую приманку ClickFix, которая заставляет людей взломать собственное устройство. Об этом сообщили исследователи безопасности из Hudson Rock и участники раздела о кибербезопасности на Reddit; сколько именно человек кликнули по этой рекламе и стали жертвами, неизвестно. Warner Brothers Discovery, владеющая HBO, не ответила на запрос о комментарии, а в Reddit TechCrunch заявили, что компании «недавно стало известно о том, что аккаунт HBO Max, имевший право размещать рекламу на Reddit, был скомпрометирован и использовался для показа объявлений с вредоносными ссылками»; аккаунт заблокировали, а рекламу удалили, но на вопрос о числе пострадавших там не ответили.

Поскольку работа идёт в терминале, который напрямую взаимодействует с операционной системой через текстовые команды, многие атаки обходят антивирусы и средства защиты. Разработчики часто запускают однострочные фрагменты кода в терминале, однако обычные пользователи редко пользуются командной строкой или PowerShell в Windows либо Terminal в macOS; компании, обслуживающие парк компьютеров на Windows, могут заблокировать доступ к этим функциям на уровне всего домена, чтобы их нельзя было использовать во вред, отмечает исследователь безопасности Кевин Бомонт. Как пишет Ars Technica, для пользователей Mac защиту от атак, которые пытаются заставить владельцев Apple взломать себя, обеспечивает инструмент BlockBlock.