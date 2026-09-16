Технологии

Samsung начала обновлять Galaxy S26 до One UI 9

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Samsung Electronics сообщила о расширении доступности One UI 9 для устройств Galaxy. Официальное распространение интерфейса началось сегодня с моделей Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. На смартфонах Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 новый интерфейс обеспечивает более простой и удобный пользовательский опыт на устройствах разных форм-факторов.

Обновление приносит функции для съёмки, персонализации и управления. «Автоцентрирование» автоматически следит за выбранным человеком на записанном видео и удерживает его в центре кадра, корректируя кадрирование по мере движения объекта, что позволяет почти не обрабатывать контент для соцсетей. В ежедневной сводке «Мой день» появились генеративные и настраиваемые карточки: пользователь сам решает, какая информация будет отображаться — например, о самочувствии и погоде или с добавлением видео.

Раздел «Гарантия и обслуживание» собрал основные сервисные опции в меню настроек: проверку гарантии на подключённые устройства, самодиагностику, предварительную стоимость ремонта, управление Samsung Care+ и связь со службой поддержки. «ИИ-подсказки» предлагают рекомендации с учётом ситуации — при обсуждении встречи в переписке можно прямо из чата посмотреть детали брони или сохранить геопозицию. Креативная студия подсказывает идеи для изображений, учитывая предстоящие события.

В «Переводчике» появился режим Thread View, позволяющий следить за ходом беседы и возвращаться к предыдущим репликам; перевод в режиме разговора ускорился, а совместимые Galaxy Buds воспроизводят его с меньшей задержкой. «Сканирование документов» теперь справляется с повреждёнными материалами — изогнутыми страницами или загнутыми углами, а на устройствах с крупными экранами процесс стал удобнее; «Диктофон» формирует сводки более структурированно, используя заголовки и таблицы. В области конфиденциальности Security Brief добавляет в «Мой день» уведомления о безопасности, «Оповещения о конфиденциальности» с помощью встроенного ИИ выявляют потенциальные риски, включая попытки фонового доступа к разрешениям, а «Обнаружение мошенничества» работает в большем числе стран и поддерживает новые языки; производитель предупреждает, что наличие обновления и сроки предоставления могут зависеть от региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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