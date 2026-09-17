Поддержку спроса на сельхозтехнику сохранят в 2027 году

В 2027 году в России продолжат действовать отраслевые меры стимулирования спроса на сельскохозяйственную технику. Об этом ТАСС сообщили в кабмине по итогам совещания по развитию сельхозмашиностроения. Приоритетом станут инструменты поддержки разработки новых видов сельхозмашин и оборудования, а также модернизации уже выпускаемых моделей.

Планируется увеличить объемы субсидирования НИОКР и запустить программу «доращивания» комплектующих, следует из сообщения правительства.

Вице-премьер Денис Мантуров указал на необходимость активнее разрабатывать и осваивать новые виды техники, российских аналогов которых ранее на рынке не было. Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов привел цифры: в 2026 году на программу субсидирования производителей сельхозтехники, дающую аграриям скидку, выделили 10 млрд рублей, включая 4,5 млрд рублей на поддержку самоходной техники. За восемь месяцев 2026 года было направлено 6 млрд рублей — это позволило реализовать 5,7 тыс. единиц сельхозтехники.

С начала действия программы льготного лизинга поставлено порядка 1,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования на 12,3 млрд рублей, отмечается на сайте кабмина.