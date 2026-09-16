Технологии

Agility Robotics представила робота Digit 5 для работы рядом с людьми

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Agility Robotics представила андроида Digit 5, созданного для складов и промышленных предприятий. По словам разработчиков, датчики и алгоритмы обнаружения помогают 129-килограммовому аппарату замечать людей рядом и обходить их. Об этом сообщает N + 1.

О движениях Digit 5 предупреждает визуальными и звуковыми сигналами. Если человек подходит слишком близко, робот останавливается или садится; это позволяет обходиться без защитных ограждений, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Высота андроида — 1,81 метра, он поднимает грузы до 23 килограммов и дотягивается до 2,2 метра. Батареи хватает на 90 минут работы, а на полную зарядку уходит девять минут.

От предыдущей модели Digit 5 отличают ноги классической человекоподобной конструкции, оптимизированные для подъёма грузов. Сменные захваты позволяют перемещать контейнеры и загружать заготовки в станки. Доступ первым заказчикам компания планирует предоставить в первой половине 2027 года.

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