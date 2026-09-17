Технологии

СМИ: наушники-клипсы Samsung Galaxy Buds On получили разрешение FCC

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Федеральная комиссия по связи США 15 сентября выдала разрешение на устройство Samsung с номером модели SM-U600. Как пишут СМИ, речь идёт о модели Galaxy Buds On — первых наушниках-клипсах компании.

Разрешение FCC позволяет Samsung официально продавать эти наушники в США. Ранее тот же номер SM-U600 обнаружили в приложении Galaxy Buds, где устройство проходит под внутренним названием «Able».

По имеющейся информации, Galaxy Buds On крепятся снаружи уха и не закрывают слуховой проход. СМИ также писали, что Samsung может представить новинку на мероприятии в сентябре или октябре.

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