Вейп и EVALI: диагностика попкорновой болезни легких
Вейп вызывает попкорновую болезнь легких, которую также называют EVALI. В публикации разбираются симптомы этого состояния.
Если исследование недостаточно информативно, что бывает часто из-за низкой чувствительности теста, выполняют компьютерную томографию (КТ).
КТ показывает очаги воспаления и участки утолщения интерстициальной (соединительной) ткани.
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