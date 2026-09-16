Технологии

Вейп и EVALI: диагностика попкорновой болезни легких

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Вейп вызывает попкорновую болезнь легких, которую также называют EVALI. В публикации разбираются симптомы этого состояния.

Если исследование недостаточно информативно, что бывает часто из-за низкой чувствительности теста, выполняют компьютерную томографию (КТ).

КТ показывает очаги воспаления и участки утолщения интерстициальной (соединительной) ткани.

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