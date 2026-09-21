Росстандарт внес в ОКПД 2 коды для 60 видов устройств умного дома

Росстандарт добавил в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) коды для более чем 60 наименований устройств для «умного» дома. Это следует из материалов ведомства и АНО «Умный дом МКД», участвовавшей в подготовке предложений по корректировке классификатора. С документами ознакомились «Известия».

Под отдельные позиции попали программное обеспечение для «умного» дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, а также самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Изменения готовили АНО «Умный дом МКД» вместе с Минпромторгом, Минэкономразвития и другими организациями. «Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.

По словам главы АНО «Умный дом МКД» Никиты Уткина, раньше такую продукцию ввозили под другими, не всегда однозначными кодами, из-за чего госорганы и закупщики не могли проверять технические требования и происхождение оборудования. Новые позиции дадут государству инструмент учета, что должно сократить объем контрафакта и снизить риск закупки устройств, несовместимых с отечественными системами интернета вещей (IoT). Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак назвал классификацию первым шагом к системным мерам поддержки, а руководитель Росстандарта Антон Шалаев — условием согласованности нормативно-технического регулирования.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценивает: сегодня едва ли не каждый второй продаваемый в РФ гаджет для «умного» дома либо контрафактный, либо не соответствует стандартам. Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков напомнил, что с мая производители и импортеры радиоэлектроники наносят коды маркировки, с декабря оборот немаркированной продукции будет запрещен, а с марта 2027 года розничные продавцы начнут отчитываться о каждой проданной единице. Партнер ComNews Research Леонид Коник сомневается в скором появлении полностью российских IoT-устройств: в описаниях продукции отечественных компаний упоминаются импортные микроконтроллеры, реле и транзисторы.