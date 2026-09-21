Полезное

Политолог Михаил Виноградов: «Успех Электронной доски почета в том, что власть готова делиться достижениями граждан»

Служба новостей Автор статьи
В Едином информационном центре в Казани политол...

Фото: Рамиль Гали

Подписаться на Дзен.канал

В Едином информационном центре в Казани политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов прокомментировал уровень тревожности в обществе и ожидания от предстоящих выборов депутатов в Государственную думу России.

По словам политолога, текущая избирательная кампания имеет свою специфику, так как в обществе наблюдается заметный рост тревожности. Необходимо обеспечить понимание легитимности избирательных процедур, отметил Михаил Виноградов, особенно в регионах, где проводят дистанционное голосование. По словам эксперта, важно ощущение комфорта сегодняшнего дня и безопасности.

«Ключевая ценность, которая сегодня есть для людей, — это ценность сегодняшнего дня, а не апелляция к прошлому», — подчеркнул эксперт.

Говоря о взаимодействии власти с обществом, Михаил Виноградов привел в пример Электронную доску почета Республики Татарстан. По словам эксперта, подобная форма признания труда и заслуг татарстанцев, непосредственное вручение свидетельств лауреатам, создает доверие граждан к власти.

«Более 15 тысяч стали лауреатами Электронной доски почета, и такое взаимодействие с властью очень важно. Люди следят за просмотрами, за «лайками». И то, что власть не только ожидает сбор «лайков», но и готова этой важной валютой делиться, в этом успех Электронной доски почета», — отметил политолог.

Особое внимание Михаил Виноградов уделил медиапотреблению в период избирательной кампании. Он отметил снижение интереса к классическим СМИ. «Часть людей получает новости в интернете, в социальных сетях, а часть, в принципе, от этого всего уходит. Для привлечения внимания к самому факту выборов используются рекламные щиты, пешеходные переходы и так далее», — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о том, изменится ли жизнь в России после выборов, Михаил Виноградов отметил, что кардинальных инициатив не ожидают, однако важно работать с уровнем тревожности в обществе.

«Есть тревога, но я пока на сегодня скорее не ожидаю новых налоговых инициатив, сравнимых с прошлогодними по НДФЛ и малому бизнесу. Процесс идет довольно спокойно», — отметил он.

В завершение пресс-конференции Михаил Виноградов подчеркнул, что в Татарстану удается защитить граждан от влияния радикальных взглядов.

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина

Кулинария

14 часов назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

что делать если в ухо залез таракан домашних условиях

Кулинария

день назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани

преподаватель истории

Кулинария

день назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

5 часов назад

Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста

Кулинария

день назад

Рис в голубцах остается твердым, а капуста уже готова: почему крупу нельзя класть как придется

Кулинария

17 часов назад

Картошка и немного муки — больше почти ничего: итальянские ньокки получаются нежнее привычных клецок
Экономика
11 часов назад

Сербия выпустит из резервов 20 тысяч тонн дизеля, чтобы сдержать цены

Сербия направит на рынок 20 тысяч тонн дизеля и...

Технологии

10 минут назад

Версия приложения «СберИнвестиции» под названием «Сияние» доступна в App Store

Технологии

час назад

Курчатовский институт ведёт работы над нейроморфным компьютером

Кулинария

2 часа назад

Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Кулинария

8 часов назад

Тыква снова лежит без дела: натираю ее с сыром — румяные оладьи съедаются прямо со сковороды
Что будет с семейной ипотекой после 1 октября: ...
Интересно
53 минуты назад

Что будет с семейной ипотекой после 1 октября: пять вещей, которые стоит проверить перед покупкой квартиры

Кулинария

11 часов назад

Захватите банку тунца и кукурузы: сытный салат собирается за 7 минут — даже варить почти ничего не надо

Кулинария

12 часов назад

Вчерашний батон превращаю в десерт: молоко, яйца и яблоки — получается нежнее обычной запеканки

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» по экзитполу
Интересное в Казани
4 дня назад

Теорию сдал, а в городе растерялся: рассказываем, что ждёт казанцев на экзамене в ГИБДД