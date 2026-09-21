Политолог Михаил Виноградов: «Успех Электронной доски почета в том, что власть готова делиться достижениями граждан»

В Едином информационном центре в Казани политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов прокомментировал уровень тревожности в обществе и ожидания от предстоящих выборов депутатов в Государственную думу России.

По словам политолога, текущая избирательная кампания имеет свою специфику, так как в обществе наблюдается заметный рост тревожности. Необходимо обеспечить понимание легитимности избирательных процедур, отметил Михаил Виноградов, особенно в регионах, где проводят дистанционное голосование. По словам эксперта, важно ощущение комфорта сегодняшнего дня и безопасности.

«Ключевая ценность, которая сегодня есть для людей, — это ценность сегодняшнего дня, а не апелляция к прошлому», — подчеркнул эксперт.

Говоря о взаимодействии власти с обществом, Михаил Виноградов привел в пример Электронную доску почета Республики Татарстан. По словам эксперта, подобная форма признания труда и заслуг татарстанцев, непосредственное вручение свидетельств лауреатам, создает доверие граждан к власти.

«Более 15 тысяч стали лауреатами Электронной доски почета, и такое взаимодействие с властью очень важно. Люди следят за просмотрами, за «лайками». И то, что власть не только ожидает сбор «лайков», но и готова этой важной валютой делиться, в этом успех Электронной доски почета», — отметил политолог.

Особое внимание Михаил Виноградов уделил медиапотреблению в период избирательной кампании. Он отметил снижение интереса к классическим СМИ. «Часть людей получает новости в интернете, в социальных сетях, а часть, в принципе, от этого всего уходит. Для привлечения внимания к самому факту выборов используются рекламные щиты, пешеходные переходы и так далее», — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о том, изменится ли жизнь в России после выборов, Михаил Виноградов отметил, что кардинальных инициатив не ожидают, однако важно работать с уровнем тревожности в обществе.

«Есть тревога, но я пока на сегодня скорее не ожидаю новых налоговых инициатив, сравнимых с прошлогодними по НДФЛ и малому бизнесу. Процесс идет довольно спокойно», — отметил он.

В завершение пресс-конференции Михаил Виноградов подчеркнул, что в Татарстану удается защитить граждан от влияния радикальных взглядов.