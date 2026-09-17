Кулинария

Дрожжевое тесто не поднимается: ошибка может быть в одном привычном ингредиенте

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Дрожжевое тесто может плохо подниматься не тол...

ПроКазань

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Дрожжи свежие, миска стоит в теплом месте, время идет, а тесто почти не увеличивается в объеме. Причину часто ищут в температуре воды или качестве дрожжей, хотя замедлить подъем способен еще один привычный ингредиент — соль.

Без соли хорошее дрожжевое тесто готовить не стоит: она отвечает за вкус и влияет на его структуру. Проблемы начинаются, когда соли слишком много или ее концентрированно соединяют с дрожжами на первом этапе. В таких условиях их активность снижается, поэтому тесту требуется значительно больше времени для подъема.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Соль из рецепта никогда не убираю, но и не сыплю ее прямо на дрожжи. Сначала смешиваю дрожжи с жидкостью и частью муки, а соль распределяю с остальными сухими ингредиентами».

Что понадобится

  • пшеничная мука — 450–500 г;

  • молоко или вода — 250 мл;

  • сухие дрожжи — 7 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • сливочное масло — 50 г.

Из такого теста можно приготовить пирожки, булочки или несладкий пирог.

Как замесить дрожжевое тесто

  1. Подогрейте жидкость. Молоко или вода должны быть теплыми, но не горячими. Комфортный ориентир — примерно 30–35 °C.

  2. Добавьте дрожжи. Смешайте их с жидкостью и сахаром. Если инструкция производителя предусматривает предварительную активацию, оставьте смесь на указанное на упаковке время.

  3. Подготовьте муку. Отдельно смешайте большую часть муки с солью. Так она распределится по тесту равномерно.

  4. Соедините продукты. Добавьте яйцо, муку и мягкое сливочное масло. Замесите мягкое тесто. Оставшуюся муку вводите постепенно — вся она может не понадобиться.

  5. Вымесите. Работайте с тестом примерно 7–10 минут, пока оно не станет более гладким и эластичным.

  6. Оставьте подниматься. Переложите в миску, накройте и поставьте в теплое место без сквозняка. Обычно первый подъем занимает около 1–1,5 часа, но ориентироваться лучше на объем, а не только на часы.

  7. Проверьте результат. Хорошо подошедшее тесто должно заметно увеличиться, стать воздушным и мягким.

Почему соль влияет на дрожжи

Соль действительно замедляет активность дрожжей, поэтому ее количество в рецепте имеет значение. Особенно нежелательна высокая концентрация соли непосредственно вокруг дрожжевых клеток.

Но полностью отказываться от нее неправильно. В нормальном количестве соль помогает контролировать брожение и влияет на свойства теста. Поэтому проблема обычно не в самом присутствии соли, а в неправильной дозировке и способе ее внесения.

Есть и другой частый виновник — слишком горячая жидкость. Если молоко или воду перегреть, дрожжи могут потерять активность еще до замеса. Поэтому кипяток и очень горячее молоко для дрожжевого теста не подходят.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если через час тесто поднялось меньше, чем ожидала, сначала оцениваю его состояние, а не добавляю новую порцию дрожжей. В прохладной кухне подъем просто может занять больше времени».

Если тесто регулярно подходит слишком медленно, стоит проверить сразу три вещи: срок годности дрожжей, температуру жидкости и количество соли. При правильных пропорциях дополнительная порция дрожжей обычно не требуется.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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