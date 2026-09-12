Технологии

Huawei, OPPO, Canon и Sony запустили программу лицензирования патентов Tulip

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Четыре производителя — Huawei, OPPO, Canon и Sony — стали первыми лицензиарами программы Tulip Imaging Patent Licensing Program. О её запуске объявила Европейская патентная организация, речь идёт о лицензировании патентов в области изображений.

В программу вошли более 125 000 патентов, накопленных этими компаниями за десять с лишним лет. Первыми целевыми сферами названы социальные сети и электронная коммерция.

Заявленная задача Tulip — упростить доступ к технологиям обработки изображений, вычислительной фотографии и работы с информацией. Как именно будет работать программа лицензирования, пока непонятно, пишут СМИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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