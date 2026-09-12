Huawei, OPPO, Canon и Sony запустили программу лицензирования патентов Tulip

Четыре производителя — Huawei, OPPO, Canon и Sony — стали первыми лицензиарами программы Tulip Imaging Patent Licensing Program. О её запуске объявила Европейская патентная организация, речь идёт о лицензировании патентов в области изображений.

В программу вошли более 125 000 патентов, накопленных этими компаниями за десять с лишним лет. Первыми целевыми сферами названы социальные сети и электронная коммерция.

Заявленная задача Tulip — упростить доступ к технологиям обработки изображений, вычислительной фотографии и работы с информацией. Как именно будет работать программа лицензирования, пока непонятно, пишут СМИ.