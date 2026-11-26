С начала 2026 года сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану выдали предписания 69 загородным лагерям, касающиеся улучшения материально-технической базы. Выполнить требования необходимо до мая 2027 года, сообщила руководитель управления Марина Патяшина.

Кроме того, ведомство пресекло деятельность четырёх несанкционированных лагерей, которые не были включены в реестр. В следующем году приоритетными задачами станут усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в период зимних каникул, включая приём детей, допуск персонала и медобслуживание, а также проверка исполнения ранее выданных предписаний.

Специалисты продолжат мониторить открытие лагерей и пресекать работу организаций без санитарно-эпидемиологического заключения. Ранее в Казани из-за 13 нарушений был закрыт детский лагерь «Технокласс», который уже не впервые попадал в поле зрения ведомства.