В столице Татарстана объявлен аукцион на содержание дорог и дорожной инфраструктуры Советского района. Начальная цена контракта — почти 820 миллионов рублей, сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Основная часть средств, 574,8 миллиона рублей, пойдет на зимнее содержание автомобильных дорог. Летние работы оценили в 173,7 миллиона рублей. Обслуживание внутриквартальных проездов обойдется в 25,6 миллиона рублей, из которых 20,9 миллиона предназначены на зимний период и 4,7 миллиона — на летний.

В перечень работ также включено содержание объектов озеленения на сумму 36,7 миллиона рублей. Подрядчику предстоит ремонтировать и обслуживать ограждения безопасности, остановочные павильоны и автоматическую систему полива. Начальная цена закупки составляет 819 955 992,16 рубля.