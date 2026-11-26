Предположения о существовании неизвестного пророчества Девы Марии, которое якобы не было обнародовано Ватиканом, прокомментировал ярославский священник Сергий Иванов. Его мнение приводит издание «Новосвят».

Священнослужитель напомнил, что Католическая церковь официально признает три фатимские тайны. Они связаны с событиями 1917 года в Португалии, когда, согласно католическому вероучению о Фатимских явлениях, Дева Мария передала детям несколько посланий.

Два откровения были опубликованы в 1941 году, а содержание третьего стало доступно общественности спустя почти шесть десятилетий. Именно длительное ожидание и неоднозначное восприятие опубликованного текста стали почвой для появления различных предположений.

По словам Иванова, достоверных свидетельств существования еще одного послания нет. Тем не менее в условиях мировых кризисов люди нередко обращаются к мистическим предсказаниям, пытаясь понять причины происходящего и узнать будущее.

Священник отметил, что любые сообщения о грядущих бедствиях и испытаниях необходимо воспринимать с осторожностью. Даже если предположить существование неизвестного откровения, его содержание не должно становиться причиной страха.

Отец Сергий подчеркнул, что для христианина гораздо важнее заботиться о собственном духовном состоянии, чем пытаться разгадать предполагаемые тайны.