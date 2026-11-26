В Казани 3 декабря пройдет благотворительная ярмарка «Щедрый щак-щак», приуроченная к международной акции «Щедрый вторник». Мероприятие развернется в ЦУМе с 10:00 до 20:00, где гости смогут приобрести изделия участников инклюзивных мастерских, подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций, а также посетить мастер-классы. Все вырученные средства направят на поддержку Центра кризисной беременности и другие социальные проекты.

О подготовке ярмарки рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе». Заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов отметил, что акция открывает Декаду инвалидов и продолжает городской проект «Добрая Казань», который объединяет 134 некоммерческие организации. Директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова добавила, что в этом году ярмарку решили совместить с творчеством мастеров с инвалидностью: свою продукцию представят фонды «Добрая Казань», «Перемена» и «Забота».

Акция не ограничится одним днем: с 1 по 31 декабря к ней присоединятся кафе и рестораны города, которые подготовят специальные предложения, а вырученные средства также пойдут на благотворительность. Список участников и мероприятий опубликуют на сайте «Доброй Казани» и по QR-коду. Отдельно организаторы напомнили, что в прошлом году благодаря акции удалось собрать более 2,2 млн рублей от жителей Казани, еще свыше 500 тыс. рублей составила нематериальная помощь.