Владимир Головин рассказал, какие человеческие поступки, по его мнению, способны привести к наиболее серьезным духовным последствиям. Как пишет издание Кулик, он поставил под сомнение распространенное представление о семи смертных грехах.

Головин пояснил, что при определении таких грехов ориентируется на содержание Ветхого Завета. Согласно его трактовке, особое значение имеют четыре нарушения, за которые в библейские времена предусматривалась смертная казнь.

Речь идет об убийстве, богохульстве, разврате и тяжком унижении родителей. Именно эти действия, как считает Головин, лишают человека присутствия Святого Духа.

Рассуждая о других проступках, он отдельно остановился на рукоблудии. Головин не считает его смертным грехом, хотя признает существование иных взглядов на этот вопрос.

Вместе с тем он напомнил о важности покаяния и возможности исправления. Головин обратился к евангельской истории, в которой Иисус Христос остановил людей, намеревавшихся побить женщину камнями, и призвал ее впредь не грешить.