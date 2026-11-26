В турецкой кухне существует простой суп, который способен превратить скромный набор продуктов в полноценный сытный обед. Мерджимек чорбасы (mercimek çorbası) — густой суп из красной чечевицы с овощами, ароматными специями и лёгкой лимонной кислинкой.

В Турции его подают в домашних столовых, кафе и ресторанах. Особенно приятно готовить такое блюдо в холодное время года: бархатистая текстура, насыщенный вкус и пряный аромат делают его идеальным дополнением к зимнему меню.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

красная чечевица — 200 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

вода или овощной бульон — 1 л;

молотая зира — ½ ч. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

сушёная мята — ½ ч. л.;

лимон, соль и чёрный перец — по вкусу.

Красная чечевица особенно хорошо подходит для этого блюда, поскольку быстро разваривается и не требует предварительного замачивания.

Как приготовить турецкий чечевичный суп

Чечевицу тщательно промойте под проточной водой. Репчатый лук, морковь и картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и половину сливочного. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и измельчённый чеснок. Готовьте ещё 3–4 минуты.

Добавьте томатную пасту и зиру, перемешайте. Всыпьте чечевицу, положите картофель и залейте всё горячей водой или бульоном.

Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой около 25–30 минут. Чечевица должна полностью размягчиться, а овощи — легко раздавливаться вилкой.

Измельчите содержимое кастрюли погружным блендером до однородной кремовой консистенции. Добавьте соль и чёрный перец.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не спешите добавлять сливки для получения бархатистой текстуры. Красная чечевица и картофель сами создают достаточно густую и нежную основу. Если суп получился слишком плотным, достаточно разбавить его горячей водой.

Секрет насыщенного аромата — пряная заправка

В небольшой сковороде растопите оставшееся сливочное масло. Снимите с огня, добавьте сладкую паприку и сушёную мяту, перемешайте.

При подаче налейте немного ароматного масла в каждую тарелку. Оно не только украсит поверхность супа, но и сделает его вкус более выразительным.

Обязательным дополнением стоит сделать дольку лимона. Несколько капель свежего сока подчеркнут вкус чечевицы и уравновесят насыщенность специй.

С чем подавать чечевичный суп

Мерджимек чорбасы прекрасно сочетается с хрустящими гренками, свежими лепёшками и зеленью. Любители острых блюд могут добавить немного хлопьев красного перца.

Благодаря растительному белку и пищевым волокнам чечевичный суп получается сытным даже без мяса. При этом на его приготовление уходит менее часа.

Этот турецкий рецепт особенно выручает, когда хочется разнообразить привычные обеды без лишних расходов. Из небольшой порции чечевицы и нескольких овощей получается целая кастрюля ароматного, густого и согревающего супа.

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