В РПЦ разъяснили, в каких случаях допускается отпевание самоубийц
сгенерировано нейросетью
Запрет на отпевание людей, самостоятельно ушедших из жизни, в православной традиции предусматривает исключения. При рассмотрении каждого отдельного случая представители Церкви могут учитывать обстоятельства трагедии и состояние умершего. Об этом сообщает ИА «ЕЛЬ».
В основе церковного отношения к самоубийству лежит представление о человеческой жизни как о Божьем даре. Вместе с тем священнослужители обращают внимание на то, что людям неизвестны все обстоятельства, которые могли повлиять на поступок человека.
Основанием для индивидуального рассмотрения вопроса об отпевании может стать наличие психического расстройства, из-за которого умерший не мог в полной мере осознавать свои действия.
Родственникам в такой ситуации необходимо обратиться в Церковь и предоставить медицинские документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. Окончательное решение принимается в установленном церковном порядке.
Представители духовенства также призывают воздерживаться от осуждения умершего и его семьи. Люди, пережившие подобную трагедию, особенно нуждаются в сострадании и поддержке.
Тем, кто испытывает тяжелые душевные переживания, рекомендуется не оставаться наедине со своими проблемами и своевременно обращаться за профессиональной психологической или медицинской помощью.
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