Настоятель храмового комплекса в Нижегородском кремле Андрей Бандин объяснил, почему христианам необязательно выбирать черную одежду для участия в церемонии прощания с умершим. Об этом сообщает ИА Ель.

По словам священнослужителя, привычка облачаться в черное во время похорон относится к народным обычаям и не является обязательным религиозным требованием.

Отец Андрей напомнил, что в христианстве завершение земного пути воспринимается как переход к иной жизни и встреча с Богом. Именно поэтому, по его мнению, смерть не следует рассматривать исключительно как трагическое событие.

Священник сравнил уход из жизни с рождением, подчеркнув важность духовной чистоты человека перед встречей с Создателем.

Бандин считает, что близким умершего необходимо сохранять надежду на вечную жизнь. При этом выбор траурной одежды не имеет определяющего значения с точки зрения веры.