Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка обратился к европейским коллегам с призывом не выдавать визы российским хоккеисткам, которые могут принять участие в юниорском чемпионате мира 2027 года. Соревнования среди девушек до 18 лет запланированы на 8–16 января в Остраве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы чешского внешнеполитического ведомства местному радио.

По словам Мацинки, власти Чехии уже приняли решение не предоставлять российским спортсменкам исключений из действующих визовых ограничений. Свою позицию министр объяснил ситуацией на Украине.

Теперь руководитель чешской дипломатии рассчитывает, что аналогичного подхода будут придерживаться и другие государства Европейского союза.

Министр выразил опасение, что российские хоккеистки могут попытаться попасть на турнир через соседние страны. Для этого спортсменкам достаточно было бы получить разрешение на въезд в одно из государств Шенгенской зоны.

Чтобы исключить подобную возможность, Мацинка предложил европейским партнерам согласовать действия при рассмотрении визовых заявлений российских спортсменов.

Глава чешского МИД сообщил, что направил соответствующие обращения министрам иностранных дел стран Евросоюза. По его утверждению, коллеги выразили готовность поддержать такую позицию.

Вопрос участия российских хоккеисток в международных соревнованиях вновь оказался в центре внимания после решения Спортивного арбитражного суда.

30 октября стало известно, что арбитраж обязал Международную федерацию хоккея обеспечить возвращение российских команд к международным турнирам.

Это решение распространяется в том числе на юниорский чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который должен состояться в Чехии в январе 2027 года.

Однако судебное решение не устраняет необходимость получения документов для пересечения государственной границы. Поэтому даже при наличии спортивного допуска российские хоккеистки могут столкнуться с препятствиями при въезде в страну проведения соревнований.

Чешские власти намерены использовать действующие визовые правила, чтобы не допустить участия российской команды в предстоящем мировом первенстве.

При этом окончательная позиция всех государств Евросоюза по данному вопросу пока не подтверждена. Заявление Мацинки о поддержке европейских коллег отражает его оценку достигнутых договоренностей.

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