Врачи Республиканского онкодиспансера Татарстана провели сложную операцию, удалив мужчине опухоль правого предплечья размером 9,3 сантиметра, при этом сохранив подвижность кисти и пальцев. Новообразование развивалось из оболочек лучевого нерва, который отвечает за движения руки.

Пациент впервые заметил уплотнение еще в 2012 году, и оно постепенно увеличивалось. В 2018 году он перенес операцию в Нью-Йорке, но там хирурги не решились удалять опухоль, опасаясь повредить нерв. К этому году мужчина обратился в республиканскую онкологию с онемением пальцев правой руки — образование достигло 9,3 сантиметра, а обследование подтвердило его происхождение из оболочек лучевого нерва.

Операцию провели с использованием микрохирургической техники. Заведующий онкологическим отделением №16 Ильдар Сафин пояснил, что такой подход позволяет работать очень точно и сохранить ветви нерва, отвечающие за движения кисти и пальцев. Удаленное образование отправили на гистологию — оно оказалось шванномой мягких тканей, доброкачественной опухолью, развивающейся из клеток оболочки нерва.

Уже на четвертые сутки после вмешательства мужчину выписали домой.