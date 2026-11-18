Казанские хирурги спасли руку пациента, удалив опухоль нерва
AI Изображение носит иллюстративный характер
Врачи Республиканского онкодиспансера Татарстана провели сложную операцию, удалив мужчине опухоль правого предплечья размером 9,3 сантиметра, при этом сохранив подвижность кисти и пальцев. Новообразование развивалось из оболочек лучевого нерва, который отвечает за движения руки.
Пациент впервые заметил уплотнение еще в 2012 году, и оно постепенно увеличивалось. В 2018 году он перенес операцию в Нью-Йорке, но там хирурги не решились удалять опухоль, опасаясь повредить нерв. К этому году мужчина обратился в республиканскую онкологию с онемением пальцев правой руки — образование достигло 9,3 сантиметра, а обследование подтвердило его происхождение из оболочек лучевого нерва.
Операцию провели с использованием микрохирургической техники. Заведующий онкологическим отделением №16 Ильдар Сафин пояснил, что такой подход позволяет работать очень точно и сохранить ветви нерва, отвечающие за движения кисти и пальцев. Удаленное образование отправили на гистологию — оно оказалось шванномой мягких тканей, доброкачественной опухолью, развивающейся из клеток оболочки нерва.
Уже на четвертые сутки после вмешательства мужчину выписали домой.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец