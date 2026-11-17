Резидент промпарка «Тюлячи» — компания «Созидание» — получил более 110 млн рублей льготного финансирования для запуска импортозамещающего производства. Средства выделены в рамках господдержки, сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Из них 58 млн рублей направлены на строительство производственного здания, а 53,5 млн рублей — на оснащение цеха оборудованием по лизинговой программе «Устойчивое развитие». Поддержку оказали Минэкономики РТ, Фонд поддержки предпринимательства РТ и Региональная лизинговая компания РТ в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова отметила, что сочетание финансовых и лизинговых инструментов позволяет предпринимателю получить комплексное решение — от площадки до высокотехнологичного оборудования, что ускоряет вывод на рынок импортозамещающих производств и создаёт рабочие места в муниципалитетах.

Господдержка охватила весь инвестиционный цикл — от возведения здания до запуска цеха. Резиденты промпарков также могут рассчитывать на налоговые льготы, субсидии на электроэнергию, льготные займы и гарантийные поручительства.