Курчатовский институт создаёт нейроморфный процессор и компьютер

НИЦ «Курчатовский институт» работает над новой микроэлектроникой и разрабатывает нейроморфный компьютер. Об этом рассказал президент организации Михаил Ковальчук.

Учёные решают две основные задачи. Первая связана с объединением оперативной и долговременной памяти. Как отметил Ковальчук, эту технологию уже удалось реализовать при сотрудничестве с технологическими компаниями. В результате удалось значительно уменьшить потребление электроэнергии.

Вторая задача заключается в создании нейроморфного процессора не программным, а физическим способом. Для этого специалисты изучают строение мозга и функции синапсов, соединяющих нейроны, чтобы воспроизвести их архитектуру.

Роль синапсов должны выполнять мемристоры — устройства с аналогичными характеристиками. На первом этапе учёные планируют создать мемристорную сеть, которая станет моделью «мозга в железе».

Следующим этапом может стать разработка компьютера с живыми клетками мозга, который Ковальчук называет биомашиной. Исследования по этому направлению продолжаются в Курчатовском институте, сообщает "Самара Онлайн 24".