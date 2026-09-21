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Курчатовский институт создаёт нейроморфный процессор и компьютер

Служба новостей Автор статьи
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НИЦ «Курчатовский институт» работает над новой микроэлектроникой и разрабатывает нейроморфный компьютер. Об этом рассказал президент организации Михаил Ковальчук.

Учёные решают две основные задачи. Первая связана с объединением оперативной и долговременной памяти. Как отметил Ковальчук, эту технологию уже удалось реализовать при сотрудничестве с технологическими компаниями. В результате удалось значительно уменьшить потребление электроэнергии.

Вторая задача заключается в создании нейроморфного процессора не программным, а физическим способом. Для этого специалисты изучают строение мозга и функции синапсов, соединяющих нейроны, чтобы воспроизвести их архитектуру.

Роль синапсов должны выполнять мемристоры — устройства с аналогичными характеристиками. На первом этапе учёные планируют создать мемристорную сеть, которая станет моделью «мозга в железе».

Следующим этапом может стать разработка компьютера с живыми клетками мозга, который Ковальчук называет биомашиной. Исследования по этому направлению продолжаются в Курчатовском институте, сообщает "Самара Онлайн 24".

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