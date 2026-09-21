Новости Татарстана

Глава Татарстана и «Росагролизинг» обсудили поддержку сельхозпредприятий

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Владимиром Балтером. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Главной темой разговора стало сотрудничество в агропромышленном комплексе Татарстана.

Сотрудничество в агропромышленном комплексе республики стало одной из тем встречи. Также стороны затронули поддержку и модернизацию сельхозпредприятий.

За все время сотрудничества «Росагролизинг» поставил в Татарстан десять тысяч единиц техники. Республика на сегодняшний день — единственный регион, достигший такого показателя.

Параллельно в республике идет уборочная кампания. Несколько сельхозпредприятий уже завершили уборку зерновых. В семи районах из девяти приступили к уборке сахарной свеклы, средняя урожайность — 546 центнеров с гектара.

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