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Ученые объяснили назначение золотых масок возрастом 2000 лет с острова Ява

Служба новостей Автор статьи
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Золотая погребальная маска с острова Ява стала ключом к пониманию древних обрядов Юго-Восточной Азии. Находка, датируемая периодом с 500 года до нашей эры по 200 год нашей эры, сейчас является частью собрания Йельского университета.

Основная гипотеза исследователей заключается в защитной функции артефакта. Древние яванцы верили в существование опасных духов умерших, которые могут беспокоить живых. Покрытие лица золотом должно было либо скрыть личность покойного от духа, либо послужить «якорем», удерживающим душу в загробном мире. Это подтверждается этнографическими записями: местные традиции включали манипуляции с телом, чтобы сбить умершего с толку.

Технически маска представляет собой лист высокопробного золота весом 60,9 грамма, обработанный зубилом. Наличие отверстий для дыхания и зрения говорит о ее функциональном предназначении для фиксации на лице. Схожие ритуалы существовали в Индии и Китае, однако неясно, был ли это культурный обмен или независимое развитие верований. В отличие от более ранних идеализированных образцов, таких как маска Агамемнона из Греции, яванская работа отличается портретным сходством. Всего в коллекции галереи находится около 500 золотых предметов с Явы, подаренных музею семьей Томпсон, сообщает "Самара Онлайн 24".

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