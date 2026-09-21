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Ученые нашли объяснение загадке 364-дневного календаря Кумрана

Служба новостей Автор статьи
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Исследовательница Эшбал Рацон из Тель-Авивского университета предложила новую версию того, как и почему община Кумрана могла использовать 364-дневный календарь. Исследование опубликовано в журнале Tarbiz: Quarterly for Jewish Studies.

В отличие от лунно-солнечного календаря, применявшегося во времена Второго Храма, система Кумрана состояла из 364 дней. Это позволяло разделить год на 52 недели, поэтому религиозные праздники каждый год выпадали на одинаковые дни недели. Такая структура соответствовала представлениям общины о божественном порядке и была связана с её конфликтом с Иерусалимским Храмом по вопросам определения священных дат.

В найденных в Кумране свитках большое внимание уделяется календарям и астрономии. В частности, «Книга Юбилеев» критикует действующий лунный календарь и называет 364-дневную систему первоначальным календарём, полученным Моисеем на горе Синай.

Однако календарь постепенно расходился с природными циклами. Его год был на один день и четверть короче 365-дневного. Согласно расчётам Рацон, примерно через 20 лет праздники могли сместиться почти на четыре недели относительно сезонов. Это было особенно проблематично для общины, поскольку её праздники были связаны с сельским хозяйством и сезонными изменениями.

По версии исследовательницы, календарь мог активно использоваться на раннем этапе существования общины во II веке до н. э. Разногласия по поводу определения священного времени могли способствовать конфликту с Иерусалимом. Позднее накопившееся расхождение с сезонами и изменение отношений с Хасмонейской династией могли привести к переходу на более практичную систему.

Рацон считает, что после утраты практической функции 364-дневный календарь мог сохранить религиозное значение. При этом исследовательница отмечает, что её версия остаётся реконструкцией, а вопрос о повседневном использовании календаря членами общины пока не решён, сообщает "Самара Онлайн 24".

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