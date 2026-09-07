Новости Казани

В Казани осудят четверых лжезастройщиков, обманувших 24 человек на 99 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Ново-Савиновский суд Казани передано дело о м...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве рассмотрит Ново-Савиновский районный суд Казани. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре Татарстана. Перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

По версии следствия, начиная с июля 2023 года и вплоть до марта 2025 года злоумышленники обманули 24 человек. В общей сложности они похитили около 99 млн рублей, представляясь сотрудниками ООО «СК «Стройкапитал» и обещая строительство жилых домов.

Кроме того, двое обвиняемых пытались легализовать часть похищенных средств: с февраля по август 2024 года они приобрели два земельных участка и оформили их на третьих лиц. На имущество фигурантов наложен арест, его стоимость превышает 59 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Кулинария

день назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

мощное средство от тараканов в домашних условиях навсегда

Технологии

день назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Гид по Казани

2 дня назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач

обработка стоп в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

11 часов назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

день назад

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки

Кулинария

13 часов назад

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо
Технологии
39 минут назад

СДВГ у собак: ученые назвали признаки и предрасположенные породы

Ученые описали признаки поведения собак, напоми...

Технологии

7 минут назад

Заведующая кафедрой колледжа Суортмор: нейросети не осилят всю математику

Кулинария

час назад

Яблоки в конце лета добавляю не в шарлотку: смешиваю с творогом — получается завтрак и десерт одновременно - рецепт

Новости Татарстана

2 часа назад

2,4 миллиона татарстанцев получат прививки от гриппа в новом сезоне

Не у нас

2 часа назад

Huawei представила складывающийся втрое телефон
Платформа «Северный полюс» вернулась в Петербур...
Технологии
час назад

Платформа «Северный полюс» вернулась в Петербург и готовится к походу 2027 года

Технологии

2 часа назад

Появились рендеры Realme 16 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Технологии

3 часа назад

Apple ищет способы поднять доходы App Store

Новости Татарстана

3 часа назад

МЧС Татарстана выпустило экстренное предупреждение
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году