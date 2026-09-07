В Казани осудят четверых лжезастройщиков, обманувших 24 человек на 99 млн

Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве рассмотрит Ново-Савиновский районный суд Казани. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре Татарстана. Перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

По версии следствия, начиная с июля 2023 года и вплоть до марта 2025 года злоумышленники обманули 24 человек. В общей сложности они похитили около 99 млн рублей, представляясь сотрудниками ООО «СК «Стройкапитал» и обещая строительство жилых домов.

Кроме того, двое обвиняемых пытались легализовать часть похищенных средств: с февраля по август 2024 года они приобрели два земельных участка и оформили их на третьих лиц. На имущество фигурантов наложен арест, его стоимость превышает 59 млн рублей.