Новости Казани

Финансирование образования в Казани выросло до 152,9 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Исполком Казани увеличил финансирование програм...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исполком Казани выделит на образование 152,9 млрд рублей — на 7,9 млрд больше, чем планировалось. Деньги пойдут на муниципальную программу развития образования на 2022–2026 годы. Изменения уже внесены в постановление исполкома.

Прирост распределили неравномерно. Больше всего добавят на 2025 год: расходы вырастут на 7 млрд — с 34,17 до 41,12 млрд рублей. На 2026-й заложат почти на миллиард больше прежнего. А вот дошкольное образование в 2026-м ужмут на 305 млн — до 15,13 млрд. Допобразование потеряет 74,3 млн, оставшись на уровне 2,32 млрд.

Зато питание в школах и детских садах подорожает в два с лишним раза: с 203,6 млн до 481,1 млн рублей. На общее образование направят 20,23 млрд — почти на миллиард больше. Из городского бюджета на программу уйдет 84,1 млрд рублей, из республиканского и федерального — 47,2 млрд. Внебюджетные источники добавят 21,6 млрд.

Показатели остальных лет программы не изменились. Доля казанского бюджета в общем финансировании после корректировки сократилась: внешние трансферты выросли заметнее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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