Мошенники активизировались перед 1 сентября: эксперт назвал схемы обмана родителей

Перед началом учебного года злоумышленники усилили давление на родителей. Они рассылают сообщения от имени школ, учителей и магазинов с просьбами срочно оплатить покупки, подтвердить данные или перейти по ссылке за льготой. Об этом рассказал Александр Лунев, руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса.

По словам эксперта, частая уловка — фишинговые письма якобы от родительского комитета или поддержки электронного дневника. В них просят оплатить кружки или ввести код из СМС. Лунев советует не поддаваться спешке: если сообщение требует срочных действий и секретных данных, лучше прервать контакт и перезвонить в школу по официальному номеру.

Особую бдительность стоит проявить при онлайн-покупках. Слишком низкая цена, ограниченная по времени скидка или ссылка из рекламы — повод проверить адрес сайта и контакты продавца. Эксперт рекомендует искать официальный магазин самостоятельно, а не переходить по присланным ссылкам. Детей же могут обманывать под видом конкурсов или игровой валюты, предлагая установить приложение или назвать код — о таких просьбах ребенок должен сразу рассказать взрослым.

Технические средства тоже помогают: безопасный браузер блокирует опасные сайты, а определитель номера показывает подозрительных абонентов. Лунев напомнил о двухфакторной защите аккаунтов и посоветовал всегда задавать себе вопросы: кто автор, зачем это мне и почему так срочно. Ранее стало известно, что мошенники начали придумывать махинации с международными посылками и вынуждают уплачивать пошлину за посылку.