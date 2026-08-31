Технологии

Мошенники активизировались перед 1 сентября: эксперт назвал схемы обмана родителей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт Яндекса Александр Лунев рассказал о схе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Перед началом учебного года злоумышленники усилили давление на родителей. Они рассылают сообщения от имени школ, учителей и магазинов с просьбами срочно оплатить покупки, подтвердить данные или перейти по ссылке за льготой. Об этом рассказал Александр Лунев, руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса.

По словам эксперта, частая уловка — фишинговые письма якобы от родительского комитета или поддержки электронного дневника. В них просят оплатить кружки или ввести код из СМС. Лунев советует не поддаваться спешке: если сообщение требует срочных действий и секретных данных, лучше прервать контакт и перезвонить в школу по официальному номеру.

Особую бдительность стоит проявить при онлайн-покупках. Слишком низкая цена, ограниченная по времени скидка или ссылка из рекламы — повод проверить адрес сайта и контакты продавца. Эксперт рекомендует искать официальный магазин самостоятельно, а не переходить по присланным ссылкам. Детей же могут обманывать под видом конкурсов или игровой валюты, предлагая установить приложение или назвать код — о таких просьбах ребенок должен сразу рассказать взрослым.

Технические средства тоже помогают: безопасный браузер блокирует опасные сайты, а определитель номера показывает подозрительных абонентов. Лунев напомнил о двухфакторной защите аккаунтов и посоветовал всегда задавать себе вопросы: кто автор, зачем это мне и почему так срочно. Ранее стало известно, что мошенники начали придумывать махинации с международными посылками и вынуждают уплачивать пошлину за посылку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

10 часов назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Интересное в Казани

2 часа назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

от тараканов что помогает

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Интересное в Казани

3 дня назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

заделка швов в панельных домах снаружи в Москве

Кулинария

20 часов назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

Технологии

15 часов назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Не у нас

8 часов назад

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры

Технологии

7 часов назад

В утечке Steam нашли следы Half-Life 2: Episode 3 и ранние сборки игр

Кулинария

день назад

Сырники больше не леплю: выливаю творожную массу целиком на сковороду — завтрак без горы грязной посуды
Технологии
45 минут назад

Сбер и АСИ создадут ИИ-образы ученых на базе GigaChat

Сбер и АСИ создадут цифровые ИИ-образы ученых н...

Технологии

12 минут назад

Тим Кук уходит с поста главы Apple, его место займет Джон Тернус

Новости Казани

2 часа назад

Казанским переработчикам мусора дадут до миллиона рублей

Новости Казани

3 часа назад

Кафе «Омут» в центре Казани закрыли на 60 суток за антисанитарию

Новости Татарстана

4 часа назад

Росреестр Татарстана проведет горячую линию по гаражной амнистии 1 сентября
Соседи, дети и 50 новых деревьев: как жители од...
Новости Казани
час назад

Соседи, дети и 50 новых деревьев: как жители одного ЖК сами меняют свой двор

Технологии

4 часа назад

Минцифры утвердило правила запуска 5G для операторов

Новости Казани

5 часов назад

В Казани девять человек осудили за незаконную банковскую деятельность

Новости Казани

5 часов назад

В Казани за купальный сезон утонули 9 человек
Мошенники активизировались перед 1 сентября: эк...
Технологии
час назад

Мошенники активизировались перед 1 сентября: эксперт назвал схемы обмана родителей
Финансирование образования в Казани выросло до ...
Новости Казани
час назад

Финансирование образования в Казани выросло до 152,9 млрд рублей