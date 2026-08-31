В жилом комплексе бизнес-класса «Времена года» прошла экологическая акция, которую предложили сами жители. Вместе они высадили 50 саженцев акаций и каштанов, а инициативу поддержали «Суварстроит» и «Лемана Про».

Все началось с обычного сообщения в соседском чате. Один из жителей рассказал, что у него есть саженцы каштанов и акаций, и предложил найти для них место. Идею поддержали соседи, управляющая компания и девелопер. На подготовку ушло около двух недель: нужно было выбрать подходящий участок, определить дату и подготовить необходимый инвентарь.

Для высаженных деревьев сделали именные таблички. По словам инициатора акции Ильназа Гизетдинова, такая идея появилась неслучайно: когда у дерева появляется свое имя и конкретная семья, за ним хочется следить и ухаживать дальше.

«Особенно приятно, что вышли семьями, с детьми. Они видят, что можно самим собираться и делать что-то для места, где живешь. А именные таблички, думаю, дадут еще больше желания ухаживать за деревьями. Получается, каждый оставил здесь частичку себя», — рассказал Ильназ.

Организоваться соседям помог и сам формат комплекса. По словам Ильназа, пятиэтажные дома создают камерную атмосферу: многие жители знают друг друга, семьи встречаются на прогулках с детьми и постоянно общаются в чатах.

Для семьи самого Ильназа «Времена года» стали домом уже во второй раз. Сначала супруги жили в первой очереди, а после появления детей решили расшириться и приобрели квартиру во второй. Сейчас семья ждет третьего ребенка и делает ремонт в новом жилье.

После посадки деревьев «Суварстроит» организовал для участников полевую кухню. За общим столом соседи смогли пообщаться и обсудить новые идеи. Сам Ильназ говорит, что подобные акции жители хотели бы проводить и дальше.

ЖК «Времена года» расположен рядом с лесом, а озеленение занимает важное место в благоустройстве территории. Теперь существующий ландшафт дополнили еще 50 акаций и каштанов.

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