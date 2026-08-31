Сбер и АСИ создадут ИИ-образы ученых на базе GigaChat

Сбер и Агентство стратегических инициатив (АСИ) создадут цифровые ИИ-образы ученых в рамках проекта «Технологическое наследие». Технологическим партнером выступит Сбер: его специалисты используют нейросеть GigaChat, архитектура которой позволяет обрабатывать большие массивы текстов и сохранять контекст диалога. Как сообщает Lenta.ru, основой для образов станут дневники, переписка, воспоминания и фотографии, переданные авторами наиболее проработанных анкет.

Проект объединил несколько десятков анкет из 21 региона России. Семьи, ученики, коллеги и научные коллективы рассказали об исследователях, инженерах и изобретателях, среди которых генетик Николай Вавилов, физик Ахмед Цебиев, исследователь коми фольклора Прометей Чисталев, химик Дмитрий Менделеев, философ Павел Флоренский, иммунолог Рахим Хаитов и педагог Ефим Пассов. Официальные материалы охватывают достижения в энергетике, программировании, связи, материаловедении, сельском хозяйстве и культуре, а первые результаты обсудили на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

Директор дивизиона гражданских технологий АСИ Дмитрий Башкатов назвал главной задачей сохранение способа мышления ученого. «Это феномен технологии памяти, когда мы можем выдающихся людей запомнить не только по их делам, а запомнить такими, какие они есть, как они думают, то есть в виде образа, с которым можно поговорить, сохранив весь паттерн мышления», — сказал он. Исполнительный директор Центра иммерсивных решений Сбербанка Екатерина Сумачева пояснила, что работа включает три этапа: сначала передаются документы, затем эксперты подтверждают подлинность, а семья или коллеги проверяют ответы цифрового образа на контрольные вопросы.

Материалы анкет войдут в виртуальную Аллею ученых и образовательную подборку по истории отечественной науки. Наиболее полные архивы станут основой для ИИ-образов. Цифровой собеседник сможет использовать прямую цитату со ссылкой на источник, рассуждать по логике научного метода или сообщать об отсутствии данных, а главным критерием станет точность: он должен вести пользователя к наследию ученого и сохранять особенности его метода.