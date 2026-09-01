Экономика

С 1 сентября действует налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Налоговый вычет на долгосрочные сбережения нача...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Налоговый вычет на долгосрочные сбережения начал действовать в России с 1 сентября 2026 года. Он распространяется на уплаченные страховые взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, в пределах 30 млн рублей по каждому договору.

Кроме того, увеличен налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений: с 400 тыс. до 500 тыс. рублей на каждого родителя. Повышенный лимит доступен каждому родителю, если превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу детей.

Повышенный вычет можно получить до достижения ребенком 18 лет, а для обучающихся по очной форме — до 24 лет. Изменения введены федеральным законом N418, сообщает ТАСС.

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