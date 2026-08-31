Новости Казани

Казанский «Аксенов-фест» в этом году оценили в 10,5 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Фестиваль «Аксенов-фест» в Казани планируют про...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Организация литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в Казани в этом году потребует 10,5 млн рублей. Такая сумма заложена в документации тендера, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно материалам, в эту сумму входят транспортные расходы: для участников выделят автомобиль бизнес-класса не ранее 2019 года и минивэн на восемь мест. Также предусмотрено изготовление значков, бейджей, афиш и латунной статуэтки «Звездный билет», проведение фото- и видеосъемки с созданием итогового ролика, организация перелетов, проживания и питания писателей-гостей.

Отдельно оплатят работу попечительского совета и проведение 16 мастер-классов продолжительностью не менее 40 минут каждый. Основные события фестиваля развернутся в Доме-музее Василия Аксенова и Национальной библиотеке Татарстана, где задействуют универсальный, конференц-, выставочный и демонстрационный залы. Также площадками станут городские библиотеки №26, «Сандугач», №27 и №25.

В программе заявлены выступление звезды российской эстрады, часовая концертная программа, вручение премии «Звездный билет» в Колонном зале Казанской ратуши и приветственный ужин на 50 персон.

По условиям контракта, подрядчик должен оказать услуги до 30 сентября. Заявки принимаются до 8 сентября, а исполнителя определят 10 сентября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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