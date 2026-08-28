Экономист: российская экономика уже переохлаждена

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил в интервью АБН24, что российская экономика уже переохлаждена. Среди признаков он назвал сокращение потребительских расходов, в частности закрытие кофеен в Москве, снижение промышленного производства и топливный кризис.

Противоположную точку зрения высказал зампред правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он считает, что экономика находится вблизи нулевых темпов роста, но ее поддерживают рост зарплат и потребительского спроса, поэтому оснований для вывода о переохлаждении нет. Инвестиционную паузу он связывает с высокой стоимостью капитала.

Колташов также отметил дополнительные факторы давления: ослабление рубля с 70 до 86 рублей за доллар, что может увеличить стоимость импортной продукции более чем на 20%, и повышение тарифов более чем на 10% с октября. По его словам, это усилит инфляционное давление и дополнительно охладит экономическую активность. Отдельно он указал на перенос повышения тарифов с 1 июля на 1 октября, поэтому снижение инфляции летом не означает ослабления ценового давления.

Для перезапуска экономического роста эксперт предложил строительство сети высокоскоростных железных дорог и снижение стоимости недвижимости. Он подчеркнул, что одного снижения ключевой ставки недостаточно, и потребуются специальные меры правительства и дополнительные действия в денежно-кредитной политике. По оценке Колташова, исправить положение можно в последнем квартале 2026 года.