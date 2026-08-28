«Лаборатория Касперского»: 27% зумеров считают ИИ другом

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что 47% людей от 18 до 28 лет ежедневно или почти ежедневно пользуются искусственным интеллектом. Каждый четвертый (27%) при этом воспринимает нейросети как друга.

Среди зумеров 56% применяют ИИ для поиска информации, 49% — для учебы, 47% — для генерации идей и 39% — для работы. Для сравнения, отношение к ИИ как к другу разделяют 22% миллениалов, 17% поколения X и 11% бумеров.

Вопросы безопасности: 42% опрошенных зумеров всегда проверяют информацию и защищают данные, 52% делают это изредка, 6% не предпринимают никаких мер. Среди миллениалов доля беззаботных составляет 9%, а среди поколения X и бумеров — по 15%. Владислав Тушканов из «Лаборатории Касперского» предупреждает, что полностью доверять ИИ не стоит.

Эксперты компании рекомендуют не загружать в нейросети конфиденциальные данные, перепроверять ответы и использовать защитные решения. В качестве дополнительной меры предлагается бесплатный курс «Кибергигиена».