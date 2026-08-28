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В Татарстане обсудили обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью

Служба новостей Автор статьи
Сегодня в Казани, в Республиканской специальной...
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Сегодня в Казани, в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих имени Ш. К. Еникеева, состоялось выездное заседание рабочей группы Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев, Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, директор Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Идрис Хаертдинов, директор ГБУ РТ «Служба экстренных вызовов 112» Ольга Лозовая, члены Центризбиркома и волонтеры избирательной системы. В центре внимания – вопросы обеспечения условий для удобного участия граждан с ограниченными возможностями здоровья в выборах 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Участникам мероприятия продемонстрировали процесс изготовления специальных трафаретов с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Такие трафареты используются на избирательных участках Татарстана в дни голосования и позволяют незрячим и слабовидящим избирателям самостоятельно заполнить избирательный бюллетень.

«Для избирательной системы республики принципиально важно, чтобы инвалидность никогда не становилась препятствием для реализации конституционного права гражданина на участие в выборах. Очень внимательно мы относимся к избирателям с нарушениями зрения: наша задача – не просто обеспечить им возможность прийти на участок, а создать условия для максимально самостоятельного и комфортного голосования. Именно поэтому в Татарстане используются специальные трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля, которые позволяют избирателю самостоятельно заполнять бюллетень. Мы хотим, чтобы человек с инвалидностью приходил на выборы не как «особый» избиратель, а как обычный гражданин, для которого избирательный участок действительно доступен и понятен. Именно в этом для нас и заключается доступная избирательная среда: не человек должен подстраиваться под систему, а система должна создавать условия, при которых каждый гражданин может самостоятельно и достойно реализовать свое избирательное право», - подчеркнул Андрей Кондратьев.

«По рекомендации Уполномоченного по правам человека Российской Федерации мы будем активно участвовать в мониторинге избирательной кампании и непосредственно процесса голосования, а также в оценке доступности избирательных участков. Наши общественные помощники работают во всех 45 муниципальных образованиях и городских округах республики. Они смогут непосредственно на местах обратить внимание на возникающие вопросы и помочь сделать избирательную инфраструктуру максимально доступной для всех граждан, независимо от состояния здоровья», - отметила Сария Сабурская.

В рамках встречи также состоялось открытое обсуждение с представителями общественных организаций, молодежными активистами и волонтерами. Участники обменялись предложениями по совершенствованию условий для участия граждан с инвалидностью в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы.

Выездное заседание рабочей группы стало частью системной работы ЦИК Татарстана по обеспечению равных возможностей для всех категорий избирателей республики.

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