Дроны-ищейки и искусственный интеллект спасают экологию Татарстана

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме министр экологии РТ Азат Зиганшин рассказал, как республика переходит на цифровой экомониторинг. Дроны-ищейки ежедневно находят несанкционированные свалки и следят за соблюдением лицензий недропользователями. Искусственный интеллект обрабатывает более 4 миллионов измерений воздуха в год — данные с 17 стационарных станций и 6 передвижных лабораторий стекаются в систему СЭМОС и публикуются на Экологической карте Татарстана.

Ключевым итогом конференции стало соглашение с ВНИРО: уже во второй половине сентября судно «Фламинго» отправится в экспедицию по Волге. Ученые проанализируют антропогенное воздействие и сопоставят с прошлогодними данными, а также учтут жалобы экоактивистов.

Зиганшин отметил прогресс в борьбе с запахами: жалобы от жителей Казани сократились с 550 до 50–60 в год. Старый мусорный полигон закрыт, цифровые системы моделируют качество воздуха в Казани, Нижнекамске и Елабуге. В следующем году к ним присоединятся Набережные Челны.

Отдельная гордость — проект спасения сокола-балобана. С 2023 года в природу выпустили 49 птиц с GPS-трекерами, а два птенца станут «эко-дипломатами» в дружественной стране. Цифровизация добралась и до воды: у судна «Фламинго» появится напарник — катер «Лачын».