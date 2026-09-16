Технологии

iPhone 18 Pro Max завезли в розницу МТС до старта мировых продаж

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Флагманские iPhone 18 Pro Max появились в розничной сети МТС за два дня до официального старта глобальных продаж. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе оператора: МТС первой в России получила партию этих смартфонов.

Устройства в новых бордовом и голубом цветах уже в рознице, но продажа новой серии iPhone идет только по предзаказу. В открытой продаже в России такие цвета раньше не появлялись, сейчас устройства готовят к выводу на рынок, а точные сроки появления смартфонов для покупателей в рознице МТС объявит дополнительно. До начала продаж iPhone 18 Pro Max можно посмотреть вживую — оценить эргономику, дизайн и функциональность.

В предзаказе МТС цены такие: iPhone Duo — 299 990, 339 990, 399 990 и 489 990 руб. за версии 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ; iPhone 18 Pro — 174 990, 204 990, 264 990 и 349 990 руб.; iPhone 18 Pro Max — 189 990, 219 990, 279 990 и 364 990 руб.

Ранее М.Видео-Эльдорадо подвела итоги первых семи дней сбора предзаказов: их количество оказалось на уровне 2025 года за аналогичный период. Чаще всего выбирают iPhone 18 Pro Max с памятью 256 ГБ, а среди цветов — оттенок «Бургунди». Там же предзаказ стоит 174 999 руб. за iPhone 18 Pro 256 ГБ, 189 999 руб. за iPhone 18 Pro Max 256 ГБ и 219 999 руб. за iPhone 18 Pro Max 512 ГБ.

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