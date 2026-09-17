Сети 5G в Москве работают номинально: скорость зачастую ниже LTE

Запуск 5G в Москве оказался скорее номинальным: в большинстве локаций скорость пятого поколения не превысила показатели LTE. МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 включили сети 11 сентября, в том числе в столице, а «Известия» проверили их работу в центре города, на туристических маршрутах, вокзалах, в бизнес-центрах и транспорте.

Связь пятого поколения операторы развернули поверх сетей LTE, например на частотах 2600 МГц, где ожидается скорость 200–300 Мбит/с. Отдельно у МТС есть тестовые зоны в диапазоне 4,6–4,99 ГГц, которые Госкомиссия по радиочастотам выделила операторам связи в августе 2026 года; на карте покрытия они обозначены как «Сверхбыстрый 5G до 1,5 Гбит/с».

На Никольской улице замеры оказались выше: у МТС скачивание доходило до 284 Мбит/с, а ближе к ГУМу — до 1,1 Гбит/с, там работала тестовая зона 4,6–4,99 ГГц. В той же точке 5G от Т2 дала 136 Мбит/с, «Билайн» и «Мегафон» — 50 и 47 Мбит/с. На Красной площади Т2 и МТС переключались на 4G, у «Мегафона» скорость в 5G была ниже 10 Мбит/с, а «Билайн» не дал доступа к интернету.

В метро 5G не обнаружилось ни у одного оператора — исключением стала «Комсомольская» кольцевой линии, где появился значок 5G «Билайна», а скорость достигла 95 Мбит/с. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет ситуацию загруженностью сетей: под 5G используются модернизированные сети LTE. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков связывает разницу в скорости с удаленностью от базовых станций разных операторов и препятствиями между станцией и устройством, а для частных пользователей называет запуск 5G маркетинговым ходом.