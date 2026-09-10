Минтай кладу на подушку из лука и моркови: недорогая рыба получается сочной даже без майонеза
Про Казань
Минтай легко пересушить: филе у этой рыбы довольно постное, поэтому после духовки кусочки иногда получаются плотными и суховатыми. Исправлять ситуацию толстым слоем майонеза необязательно. Гораздо проще положить рыбу на овощную подушку из лука и моркови и запечь все вместе.
Во время приготовления овощи выделяют влагу, а минтай не соприкасается непосредственно с горячим дном формы. Получается сразу и сочная рыба, и простой овощной гарнир.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Минтай стараюсь не размораживать в воде и обязательно промакиваю перед приготовлением. А овощи режу достаточно тонко — тогда они успевают стать мягкими одновременно с рыбой».
Что понадобится
- минтай — 700–800 г;
- репчатый лук — 2 шт.;
- морковь — 2 средние;
- сметана — 100 г;
- вода — 50 мл;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- укроп — для подачи.
Как приготовить сочный минтай
- Подготовьте рыбу. Размороженный минтай обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными порционными кусками. Посолите, поперчите и слегка сбрызните лимонным соком.
- Нарежьте овощи. Лук измельчите тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
- Соберите овощную подушку. Смажьте форму небольшим количеством масла. Распределите сначала лук, затем морковь. Слегка посолите.
- Выложите минтай. Разместите кусочки рыбы поверх овощей в один слой.
- Сделайте простую заливку. Смешайте сметану с 50 мл воды и сушеным чесноком. Тонким слоем распределите по рыбе. Заливать форму полностью не нужно.
- Запекайте под фольгой. Поставьте форму в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20 минут.
- Снимите фольгу. Готовьте еще 8–12 минут. Рыба должна легко разделяться на слои вилкой, но передерживать ее ради сильной корочки не стоит.
Зачем рыбе овощная подушка
Лук и морковь во время нагревания размягчаются и отдают часть влаги. В закрытой фольгой форме образуется влажная среда, поэтому постный минтай готовится бережнее.
При этом жидкости должно быть немного. Если налить в форму стакан воды или полностью покрыть рыбу соусом, получится скорее тушеное блюдо. Здесь достаточно сока самих овощей и небольшого количества сметанной заливки.
Майонез для сочности не обязателен. Сметана дает более легкий соус, а если хочется обойтись и без нее, можно добавить к овощам 70–100 мл воды или рыбного бульона и первые 20 минут обязательно готовить под фольгой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка с минтаем — ждать от него в духовке яркой зажаренной корочки. Пока она появляется, тонкие кусочки уже успевают пересохнуть. Лучше снять рыбу вовремя, а румянец оставить овощам».
После духовки минтай можно оставить в форме на 5 минут. За это время сок распределится, а овощная подушка немного загустеет. Подавать блюдо можно самостоятельно или добавить картофель, рис либо гречку.
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