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Минтай кладу на подушку из лука и моркови: недорогая рыба получается сочной даже без майонеза

Анастасия Шарова Автор статьи
Минтай можно приготовить сочным без майонеза, е...

Про Казань

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Минтай легко пересушить: филе у этой рыбы довольно постное, поэтому после духовки кусочки иногда получаются плотными и суховатыми. Исправлять ситуацию толстым слоем майонеза необязательно. Гораздо проще положить рыбу на овощную подушку из лука и моркови и запечь все вместе.

Во время приготовления овощи выделяют влагу, а минтай не соприкасается непосредственно с горячим дном формы. Получается сразу и сочная рыба, и простой овощной гарнир.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Минтай стараюсь не размораживать в воде и обязательно промакиваю перед приготовлением. А овощи режу достаточно тонко — тогда они успевают стать мягкими одновременно с рыбой».

Что понадобится

  • минтай — 700–800 г;
  • репчатый лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 средние;
  • сметана — 100 г;
  • вода — 50 мл;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • укроп — для подачи.

Как приготовить сочный минтай

  1. Подготовьте рыбу. Размороженный минтай обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными порционными кусками. Посолите, поперчите и слегка сбрызните лимонным соком.
  2. Нарежьте овощи. Лук измельчите тонкими полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
  3. Соберите овощную подушку. Смажьте форму небольшим количеством масла. Распределите сначала лук, затем морковь. Слегка посолите.
  4. Выложите минтай. Разместите кусочки рыбы поверх овощей в один слой.
  5. Сделайте простую заливку. Смешайте сметану с 50 мл воды и сушеным чесноком. Тонким слоем распределите по рыбе. Заливать форму полностью не нужно.
  6. Запекайте под фольгой. Поставьте форму в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20 минут.
  7. Снимите фольгу. Готовьте еще 8–12 минут. Рыба должна легко разделяться на слои вилкой, но передерживать ее ради сильной корочки не стоит.

Зачем рыбе овощная подушка

Лук и морковь во время нагревания размягчаются и отдают часть влаги. В закрытой фольгой форме образуется влажная среда, поэтому постный минтай готовится бережнее.

При этом жидкости должно быть немного. Если налить в форму стакан воды или полностью покрыть рыбу соусом, получится скорее тушеное блюдо. Здесь достаточно сока самих овощей и небольшого количества сметанной заливки.

Майонез для сочности не обязателен. Сметана дает более легкий соус, а если хочется обойтись и без нее, можно добавить к овощам 70–100 мл воды или рыбного бульона и первые 20 минут обязательно готовить под фольгой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка с минтаем — ждать от него в духовке яркой зажаренной корочки. Пока она появляется, тонкие кусочки уже успевают пересохнуть. Лучше снять рыбу вовремя, а румянец оставить овощам».

После духовки минтай можно оставить в форме на 5 минут. За это время сок распределится, а овощная подушка немного загустеет. Подавать блюдо можно самостоятельно или добавить картофель, рис либо гречку.

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