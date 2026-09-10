Фарш нанизываю на деревянные шпажки и отправляю в духовку: быстрый способ приготовить домашние люля без мангала

Для домашних люля-кебабов не обязательно разжигать мангал. Фарш можно сформировать прямо вокруг деревянных шпажек и запечь в обычной духовке. Получается удобный вариант горячего ужина с румяной корочкой и выраженным мясным вкусом.

Но есть важный момент: обычная котлетная масса для такого способа подходит плохо. Если добавить много хлеба, молока или яйца, фарш становится слишком мягким и может сползти со шпажек. Здесь важнее хорошо вымесить и охладить мясную основу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для домашних люля не добавляю ни хлеб, ни яйцо. Лук измельчаю очень мелко, а лишний сок обязательно убираю. После хорошего вымешивания фарш становится вязким и гораздо увереннее держится на шпажке».

Что понадобится

мясной фарш — 700 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

чеснок — 2 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

молотый кориандр — 0,5 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

соль — около 1 ч. л. или по вкусу;

растительное масло — для смазывания;

деревянные шпажки — 8–10 шт.

Для этого блюда подойдет говяжий, бараний или смешанный фарш. Слишком постное мясо получается суше, поэтому лучше выбирать фарш с небольшим количеством жира.

Как приготовить люля в духовке

Подготовьте шпажки. Замочите деревянные палочки в воде примерно на 30 минут. Открытые концы при запекании можно дополнительно прикрыть небольшими кусочками фольги. Измельчите лук. Нарежьте его максимально мелко. Если получилось много сока, слегка отожмите луковую массу. Вымесите фарш. Соедините мясо, лук, измельченный чеснок, соль и специи. Вымешивайте руками несколько минут, пока масса не станет вязкой и однородной. Охладите. Уберите фарш в холодильник примерно на 30–40 минут. Холодную массу значительно проще формировать. Сделайте люля. Смочите руки водой, возьмите порцию фарша и плотно распределите ее вокруг шпажки продолговатой колбаской толщиной примерно 3 см. Хорошо прижимайте мясо к палочке. Отправьте в духовку. Разложите заготовки на решетке, установив снизу противень для сока, либо используйте застеленный пергаментом противень. Запекайте при 210 градусах около 15 минут. Переверните. Аккуратно поверните шпажки и готовьте еще примерно 8–12 минут. Фарш должен полностью приготовиться внутри.

Почему фарш не падает со шпажки

В обычные котлеты часто добавляют размоченный хлеб, яйцо или другие компоненты, делающие массу нежнее. Для люля задача другая: фарш должен плотно удерживаться вокруг шпажки.

Поэтому мясо тщательно вымешивают. При механическом перемешивании мясные белки помогают массе стать более вязкой. После охлаждения формовать ее становится еще удобнее.

Лук тоже способен испортить результат, если просто измельчить его в блендере до жидкой кашицы и вместе со всем соком отправить к мясу. Фарш станет влажнее и хуже будет держать форму.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не делаю люля слишком толстыми. Заготовка примерно в три сантиметра успевает приготовиться внутри, пока поверхность подрумянивается. После духовки оставляю мясо на несколько минут и только затем подаю».

Если используется говядина, свинина или их смесь, фарш в центре должен достичь как минимум 71 градуса, для курицы или индейки — 74 градусов. Подать домашние люля можно прямо на шпажках со свежими овощами, тонким лавашем и луком.

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