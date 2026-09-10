Технологии

iPhone 18 Pro в России оценили в 147 тыс. рублей, Duo — от 245 тыс.

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Российские продавцы определили стартовые цены на новые смартфоны Apple. По публикации «Ленты.ру», на «Яндекс.Маркете» iPhone 18 Pro стоит 147 тыс. рублей, iPhone 18 Pro Max — 157 тыс. рублей, а складной iPhone Duo — от 245 тыс. рублей. Продажи на маркетплейсе, как ожидается, начнутся 26 сентября.

В «М.Видео» те же модели дороже: iPhone 18 Pro — от 175 тыс. рублей, Pro Max — от 190 тыс. рублей. Такие же цены указали МТС и «Билайн». В re:store новые iPhone начинаются от 200 тыс. рублей.

Apple официально не продает iPhone в России, поэтому устройства попадут в страну по каналам параллельного и серого импорта. Компания показала новинки на ежегодной осенней презентации вечером 9 сентября; главными анонсами стали iPhone 18 Pro и складной iPhone Duo. Российский рынок рассчитывает получить их одновременно с мировым появлением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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