Пирог с яблоками мокнет именно возле начинки: что сделать с фруктами перед выпечкой

Сверху яблочный пирог может выглядеть полностью готовым, а при разрезании обнаруживается влажная полоска теста именно там, где оно соприкасается с фруктами. Дополнительные 10 минут в духовке не всегда помогают: края становятся суше, а возле начинки мякиш по-прежнему кажется мокрым.

Одна из причин — слишком сочные яблоки отправляют в пирог сразу после нарезки. Особенно много жидкости появляется, если заранее смешать их с сахаром. Для открытой или закрытой яблочной начинки фрукты лучше сначала немного прогреть на сковороде и выпарить часть сока.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если яблоки плотные и не слишком сочные, использую их сырыми. Но мягкие осенние плоды, которые сразу дают много сока, предварительно прогреваю несколько минут. Начинка становится гуще, а тесто возле нее пропекается заметно лучше».

Что понадобится

Для теста:

пшеничная мука — 300 г;

сливочное масло — 120 г;

сметана — 100 г;

сахар — 70 г;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для начинки:

яблоки — 600 г;

сахар — 2–3 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

корица — 0,5 ч. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л. при необходимости.

Как приготовить яблочный пирог

Подготовьте яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте мякоть кусочками или ломтиками толщиной около 5–7 мм. Очень грубую кожицу можно снять. Прогрейте начинку. Растопите на сковороде 15 г масла, добавьте яблоки и готовьте без крышки 4–5 минут. Затем добавьте сахар и корицу и подержите на огне еще несколько минут. Оцените количество сока. На дне не должно оставаться лужицы жидкости. Если яблоки очень сочные, в конце можно вмешать столовую ложку крахмала и прогреть еще около минуты. Полностью остудите начинку. Замесите тесто. Соедините мягкое масло с сахаром, яйцом и сметаной. Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Быстро соберите мягкое тесто, не вымешивая его слишком долго. Соберите пирог. Примерно две трети теста распределите по форме диаметром 22–24 см, сделав небольшие бортики. Выложите полностью остывшие яблоки. Закройте начинку. Из оставшегося теста сделайте верх пирога или полоски. Соедините края. Выпекайте. Готовьте при 180 градусах примерно 35–45 минут до равномерного румяного цвета. После духовки оставьте пирог в форме минимум на 15–20 минут.

Почему нельзя класть горячие яблоки

Предварительное приготовление начинки помогает только в том случае, если после сковороды она успела остыть. Горячие яблоки начинают отдавать пар сразу после контакта с тестом, еще до того, как пирог окажется в духовке.

С сахаром тоже лучше не спешить. Если нарезать яблоки, засыпать их сахаром и оставить на столе, довольно быстро на дне миски появится сок. В пироге эта жидкость пропитает тесто возле начинки.

Крахмал нужен не всегда. Для умеренно сочных яблок достаточно короткого прогревания без крышки. Добавлять его стоит лишь тогда, когда после размягчения плодов сока остается действительно много.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не довожу яблоки на сковороде до состояния повидла. Они должны только немного размягчиться и отдать лишний сок. Окончательно начинка приготовится уже внутри пирога».

Разрезать выпечку сразу после духовки тоже не стоит. Пока начинка очень горячая, она остается более жидкой. После небольшого отдыха сок и крахмал стабилизируются, а слой теста возле яблок уже не кажется таким влажным.

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