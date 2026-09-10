Bing Wallpaper показал пользователям рекламные обои с «Гарри Поттером»

Пользователи Windows 11 обнаружили на рабочем столе рекламные обои: приложение Bing Wallpaper, автоматически подбирающее изображения, показало замок с анонсом коллекции из 11 фильмов о «Гарри Поттере» и «Фантастических тварях» вместо привычных нейтральных сюжетов вроде животных и путешествий. Об этом сообщает сайт Ferra.

Как отмечают пользователи, в тот день промо-обои видели не все. Тем не менее сам факт размещения рекламного материала в сервисе, который позиционируется как источник нейтральных изображений, вызвал критику в адрес Microsoft.

Появление рекламы совпало по времени с началом кампании по продвижению нового сериала по «Гарри Поттеру», премьера которого запланирована на декабрь. В Microsoft на момент публикации материала ситуацию не прокомментировали.

Пользователи продолжают обсуждать инцидент, отмечая, что встроенная реклама в системных приложениях становится всё более навязчивой.