Технологии

Bing Wallpaper показал пользователям рекламные обои с «Гарри Поттером»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пользователи Windows 11 обнаружили на рабочем столе рекламные обои: приложение Bing Wallpaper, автоматически подбирающее изображения, показало замок с анонсом коллекции из 11 фильмов о «Гарри Поттере» и «Фантастических тварях» вместо привычных нейтральных сюжетов вроде животных и путешествий. Об этом сообщает сайт Ferra.

Как отмечают пользователи, в тот день промо-обои видели не все. Тем не менее сам факт размещения рекламного материала в сервисе, который позиционируется как источник нейтральных изображений, вызвал критику в адрес Microsoft.

Появление рекламы совпало по времени с началом кампании по продвижению нового сериала по «Гарри Поттеру», премьера которого запланирована на декабрь. В Microsoft на момент публикации материала ситуацию не прокомментировали.

Пользователи продолжают обсуждать инцидент, отмечая, что встроенная реклама в системных приложениях становится всё более навязчивой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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