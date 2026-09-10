Новости Татарстана

Под Тюлячами запустили объездную дорогу длиной свыше пяти километров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Тюлячинском районе Татарстана открыли дорогу в обход села Тюлячи. Протяженность нового участка превышает пять километров: свыше 4,7 километра занимает основная трасса, еще 200 метров — съезд. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Новая трасса позволяет объехать Тюлячи со стороны Арска, если ехать в сторону Казани. На церемонии открытия министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов заявил: «Это необходимая дорога для жителей района. Важны и безопасность дорожного движения, и комфорт для людей».

Дорожную одежду сформировали многослойно. В основании лежит подстилающий слой песка, выше — щебеночная смесь, затем нижний слой покрытия из асфальтобетона и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Перед началом строительства специалисты переустроили линии электропередачи и связи, провели земляные работы и стабилизировали грунт известью. Помимо этого, уложили гофрированные водопропускные трубы, смонтировали освещение и поставили Г-образные опоры с солнечными батареями.

На обходе уже нанесена разметка, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и автопавильон. Строительство велось в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

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