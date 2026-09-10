Сахарный диабет в Татарстане: плюс 10 тысяч пациентов каждый год

В Татарстане на учете с сахарным диабетом состоят более 170 тысяч человек. Каждый год их становится примерно на 10 тысяч больше. Об этом рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава республики, заведующая эндокринологическим центром Университетской клиники КФУ Анна Абакумова.

По ее словам, пациенты чаще умирают не от самого диабета, а из-за сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и патологий почек. Именно из-за этого дорожает и лечение. Стоимость инсулина пациент еще может вытянуть, но когда появляются проблемы с почками, расходы растут кратно.

Отдельная проблема — выбор денежной компенсации вместо лекарств. Сейчас при таком варианте человеку выплачивают чуть больше 1400 рублей в месяц. Абакумова пояснила: для пациента на начальном этапе, который принимает по две таблетки в день, возможно, это и оправданно. Но диабет прогрессирует, причем внезапно, и предсказать схему терапии даже на два-три месяца вперед невозможно — многое зависит от сопутствующих болезней.

Даже обычный грипп способен полностью изменить курс лечения. Сумма может вырасти в два или три раза: после инфекции нередко нужна уже не монотерапия, а инсулинотерапия. Пациенты, отказавшиеся от соцпакета, часто оказываются не готовы к таким переменам. «Это всегда является шоком, когда мы усиливаем терапию, а она оказывается по стоимости в два-четыре раза выше, чем прежде», — подытожила Абакумова.

Напомним, Казань лидирует в регионе по числу жителей, отказавшихся от льготных лекарств. В Татарстане право на льготы имеют 63 791 человек, при этом 35 процентов льготников предпочли денежную компенсацию.