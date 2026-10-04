Звонки начали пропадать каждый вечер: почему телефон сам включает режим «Не беспокоить»

Днем смартфон звонит как обычно, но примерно в одно и то же время вечером входящие вызовы внезапно становятся беззвучными. Утром проблема исчезает сама, а на следующий день повторяется снова.

Такое расписание — хороший повод проверить режим «Не беспокоить». Он может включаться автоматически по времени, поэтому пользователь даже не замечает, когда именно телефон перестает подавать звуковые сигналы.

Проверьте расписание режима

На Android откройте настройки звука, уведомлений или раздел «Не беспокоить». В зависимости от производителя там могут быть правила и расписания: например, включать тишину каждый вечер в определенное время или во время сна.

На iPhone похожую роль выполняют режимы фокусирования. Для них можно настроить автоматическое включение по времени, месту или другим условиям.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если звонки исчезают примерно в один и тот же час, я бы сначала посмотрел расписания. Это важная подсказка: случайный сбой редко повторяется ежедневно практически по часам».

Не все звонки обязательно блокируются

Режим «Не беспокоить» обычно не отключает мобильную связь и не мешает самому вызову поступить на телефон. Он прежде всего меняет способ оповещения о звонке.

При этом можно настроить исключения для отдельных контактов или групп. Поэтому ситуация, когда близкий человек дозванивается со звуком, а остальные вызовы остаются беззвучными, тоже может объясняться настройками режима.

Автоматизация может быть спрятана в другом месте

На некоторых устройствах режимы сна, сценарии и другие автоматизации способны менять настройки телефона по расписанию. Если в самом разделе «Не беспокоить» подходящего правила нет, проверьте функции сна и автоматические сценарии.

Для проверки можно временно отключить расписание на один вечер. Если звонки снова начинают звучать нормально, причина найдена.

Если же вызовы не просто становятся беззвучными, а вообще не поступают и позже не появляются среди пропущенных, стоит искать другую причину — проверить мобильную сеть, переадресацию, блокировку номеров и настройки оператора.

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