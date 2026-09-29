Технологии

Телефон стал заметно медленнее после обновления: что сделать, прежде чем откатывать систему

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон может тормозить после обновления...

ПроКазань

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Обновление установилось успешно, но смартфон будто подменили: приложения открываются дольше, интерфейс иногда дергается, а переключение между программами уже не такое быстрое. Возникает желание вернуть предыдущую версию системы.

Спешить с откатом не стоит. Сразу после крупного обновления телефон некоторое время может выполнять дополнительные фоновые задачи, а причиной тормозов иногда становится отдельное приложение или почти заполненная память.

Дайте смартфону закончить фоновые процессы

После обновления система может повторно обрабатывать фотографии и другие данные, оптимизировать приложения и выполнять синхронизацию. Из-за этого временно увеличиваются нагрузка и нагрев.

Перезагрузите смартфон после завершения обновления и понаблюдайте за его работой в следующие дни. Если скорость постепенно вернулась к привычной, дополнительных действий не требуется.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не делал выводы по первым часам после большого обновления. Сначала перезагрузил бы телефон, дал ему день-два обычной работы и только потом сравнивал скорость с тем, что было раньше».

Проверьте свободное место

Если хранилище заполнено почти полностью, смартфону может быть сложнее нормально работать после обновления. Посмотрите раздел памяти и освободите место, если его осталось совсем мало.

Начните с крупных загрузок, ненужных видео и кэша приложений там, где система позволяет очищать его отдельно. Не удаляйте неизвестные системные файлы вручную.

Обновите приложения

Старая версия программы может хуже работать с новой системой. Откройте официальный магазин приложений и установите доступные обновления.

Если тормоза возникают только при запуске одной конкретной программы, проблема скорее связана с ней, а не со всем смартфоном.

Не спешите делать сброс

Сброс до заводских настроек и тем более откат системы — последние шаги. Они требуют резервной копии и могут привести к потере данных при неправильных действиях.

Если через несколько дней смартфон продолжает сильно тормозить даже в системном меню, регулярно зависает или самостоятельно перезагружается, сначала установите доступные исправления системы. При сохранении проблемы стоит проверить устройство в сервисе, особенно если одновременно появился сильный нагрев или другие необычные симптомы.

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